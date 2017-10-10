تمهیدات پلیس شهرستان دهلران برای تردد زوار اربعین به مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر ملکی امروز در جلسه ستاد اربعین در فرماندهی انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: در ایام اربعین محور های مواصلاتی این شهرستان از سوی مأموران انتظامی تحت کنترل و نظارت قرار می ‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مسیر تردد زائران اربعین در دهلران تحت پوشش برنامه های پلیس قرار خواهد گرفت، گفت: همکاری مردم و دستگاه‌ها با پلیس موجب ایجاد نظم،امنیت و آرامش بدون حادثه در ایام اربعین خواهد شد.

سرهنگ مکی تصریح کرد: پلیس با تمام توان و امکانات در راستای تأمین امنیت تلاش خواهد کرد تا زائران سفری امن و ایمن داشته باشند.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، امام جمعه دهلران اظهار داشت: مسئولان و مردم شهرستان دهلران همچون سال گذشته آماده خدمات‌رسانی به زوار اباعبدلله‌الحسین(ع) هستند.

احداث مجتمع خدمات رفاهی برای زوار اربعین

امام جمعه دهلران گفت: کمتر از ۳۰ روز تا اربعین سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش باقی مانده که در این فرصت مردم ولایتمدار شهرستان مرزی دهلران خود را برای پذیرایی از زائرین اربعین آماده می‌کنند.

وی با تقدیر از خدمات ارزنده مردم دهلران به زائرین حسینی در سال‌های گذشته گفت: طبق آموزه‌های دینی خدمت به زوار سیدالشهداء(ع) دارای اجر و ثواب فراوانی است و طبق آمار سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار نفر خدمت‌رسانی شد.

در ادامه این نشست حسینعلی موسوی فرماندار دهلران نیز گفت: مجتمع رفاهی اربعین در ورودی شهر دهلران با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان احداث می شود.

وی گفت: این مبلغ از محل اعتبارت اربعین به شهرستان اختصاص یافته و شهرداری دهلران باید اقدامات لازم در خصوص تأمین زیرساخت‌های مکان‌های پذیرایی از زائرین اربعین در ورودی شهر دهلران از سمت مهران انجام دهد.