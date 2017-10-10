۱۰ ویژه برنامه به مناسبت یادروز حافظ اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، عباس آتش زمزم، از برگزاری بیش از ۱۰ ویژه برنامه به مناسبت فرارسیدن یادروز خواجه شیراز حافظ شیرین سخن خبر داد، گفت: نمایشگاه هوای وصال یکی از این ویژه برنامه ها است که تا پایان مهرماه در نقاط مختلف شیراز، ۴۰ اثر هنرمندان شیرازی را با موضوع حافظ به وسعت یک شهر در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

وی برگزاری نشست تخصصی سه گفتار از گردشگری با رویکرد شیراز در عصر حافظ را دیگر ویژه برنامه شهرداری شیراز به مناسبت یادروز حافظ اعلام کرد و افزود: در این برنامه که شنبه ۲۲ مهرماه در تالار آزادی برگزار می شود، ناگفته های معماری آرامگاه حافظ، مسیرهای نوین گردشگری ادبی با رویکرد شیراز در عصر حافظ و بازشناسی خوراک مردم شیراز و فرصت های گردشگری خوراک توسط صاحب نظران بررسی و ارائه می شود.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از برگزاری محافل همخوانی غزلیات حافظ با عنوان صفیر غزل به این مناسبت خبرداد و افزود: صبح روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه در ایستگاه مترو زند و نمازی و همچنین در ارگ کریمخانی و حافظیه این محافل برپا می شود و بیش از ۲۰ هزار برگ از غزلیات حافظ در راستای معرفی هرچه بیشتر این شاعر پرآوازه شیرازی توزیع خواهد شد.

آتش زمزم برنامه مشاعره حافظان حافظ با عنوان محفل شیرین سخنان را برنامه دیگر این معاونت شهرداری اعلام کرد و افزود: فرهنگسراهای شهرداری تا ۲۶ مهرماه میزبان این محافل ادبی خواهند بود.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نواختن زنگ حافظ در برخی مدارس شیراز ٬ برپایی محافل ادبی با موضوع عاشورا و حافظ و تبلیغات شهری را از دیگر ویژه برنامه های یادروز حافظ اعلام کرد و افزود: برنامه ریزی ها به صورتی انجام شده تا امسال شهروندان شیراز ی بیش از گذشته با حافظ شیرازی این ادیب بزرگ آشنا گردند.