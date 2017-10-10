وضعیت بخش صنعت ایلام مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر سه شنبه در نشست اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: مزیت هایی که در استان ایلام وجود دارد در کمتر استان کشور مشاهده می شود، دخائر عظیم انرژی ، منابع آبی و خاکی فراوان و ظرفیت تردد زائران و دروازه عتبات عالیات از مهمترین مزیت های استان است که تاکنون مغفول واقع شده است و با وجود حرکت های مثبتی که در سال های اخیر برای شکوفا کردن این حوزه ها آغاز شده ولی باید سرعت روند امور بیشتر شود.

وی ادامه داد: در حوزه آب های مرزی باید تلاش بیشتری شود تا بتوانیم از این منظر نیز به اقتصاد استان کمک کنیم.

استاندار ایلام با انتقاد از وضعیت بخش صنعت استان گفت: میزان واحدهای دارای پروانه صنعتی در استان به نسبت سایر استان ها ناچیز است و در قابل این تعداد که ۵۳۵ مورد است تنها ۳۲۷ واحد فعالیت می کنند و مابقی یا تعطیل اند یا با ظرفیت کم کار می کنند.

سلیمانی دشتکی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب یادآور شد: تشکیل این ستاد که با فرمان حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، با سه هدف اساسی احیای واحدهای راکد و تعطیل ، کمک به واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می کنند و همچنین تکمیل پروژه هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، انجام شده است.

ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی باید در استان دنبال شود

وی افزود: بخش کشاورزی ایلام در حوزه تولیدات فعالیت خوبی دشته به طوریکه در تولید بسیار محصولات خودکفا هستیم ولی در بخش ایجاد صنایع بسته بندی ، فرآوری، تبدیلی و ایجاد سردخانه ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

استاندار ایلام یکی دیگر از ظرفیت های استان را وجود طبیعت بکر و دست نخورده و همچنین آثار باستانی متعدد ذکر کرد و ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید ساز و کار دقیقی برای شکوفا کردن این استعدادها تدوین کند در حوزه های گردشگری مذهبی و تاریخی جا برای فعالیت در ایلام بسیار زیاد است.

سلیمانی دشتکی گفت: اجرایی کردن این مزیت ها نیازمند مدیرانی است که بطور میدانی امور را پیگیری کنند و از اتاق کار خود خارج شوند.