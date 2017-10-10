۲ شکارچی متخلف گورخر آسیایی در بیارجمند دستگیر شدند

احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کشف لاشه یک گورخر آسیایی در زمره گونه های در خطر انقراض در زیستکره توران شاهرود، بیان کرد: در پی کشف لاشه یک گورخر که از ناحیه گلو دچار بریدگی و اصطلاحاً ذبح شده بود ماموران حفاظت محیط زیست طی گشت موتوری رد عامل این واقعه را در منطقه پیدا کردند.

وی افزود: این واقعه شکار که روز گذشته در توران رخ داده بود با یافتن رد لاستیک موتور سیکلت در حوالی لاشه گور، جنبه جدیدی پیدا کرده و شکار توسط گربه سانان منتفی شد.

رئیس زیستکره خارتوران شاهرود گفت: به دنبال مسجل شدن امکان شکار، دو مظنون با رد زنی و کشیک کشی ماموران حفاظت محیط زیست توران شناسایی و دستگیر شدند که یکی از آنها شامگاه گذشته و دیگری امروز به این شکار اعتراف کردند.

رادمان گفت: این افراد به طور ناجوانمردانه ای با موتور سیلکت آنقدر به دنبال گور بودند تا دام، در عین خستگی بر زمین خورده و او را ذبح می کنند اما لاشه را در جایی قرار می دهند تا شب هنگام در عین تاریکی آن را به بیارجمند منتقل کنند که به دام ماموران قانون گرفتار شدند.