محورهای رباط کریم حادثه خیز هستند/افزایش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی در جمع نمازگزاران با تأکید بر اصلاح فرهنگ رانندگی گفت: بر اساس آمار در شش ماه اول سال جاری حدود ۵۰ درصد تصادفات فوتی در شهرهای پرند، رباطکریم و نصیرشهر افزایش یافته است، افزایش میزان تلفات فوتی در این سه شهر بیانگر ضرورت اصلاح نقاط حادثهخیز است.
وی با بیان این که محورهای مواصلاتی شهرستان رباط کریم، حادثهخیز و نیازمند اصلاح است، اضافه کرد: مسئولان برای اصلاح این موارد باید هرچه سریعتر به کمک پلیس بیایند.
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم سپس به تماس بیش از ۳۲ هزار نفر با فوریتهای پلیس ۱۱۰ در ۶ ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این تماسها با جدیت پلیس تا حصول نتیجه پیگیری شد و حجم تماسهای مردم با فوریتهای پلیس نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.
پاشاکی همچنین اضافه کرد: در نیمه اول سال جاری حدود ۱۰۲ مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پاکسازی را در منطقه پرند، رباطکریم و نصیرشهر اجرا شده است، همچنین در شش ماه اول سال جاری حدود ۸ درصد کاهش جرائم، ۸۶ درصد افزایش کشف موادمخدر، ۴۶ درصد افزایش دستگیری خردهفروشان موادمخدر داشتیم، ۱۳ درصد افزایش جمعآوری معتادان متجاهر و بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان کشف کالای قاچاق در شهرستان رباط کریم داشتیم.
وی اضافه کرد: در این شهرستان ۱۰۰ درصد جرائم رایانهای توسط پلیس فتا کشف شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با بیان اینکه ۱۹ درصد افزایش تصادف خسارتی در شش ماه نخست داشتیم، اعلام کرد: از طرفی ۲۳ درصد کاهش تصادفات جرحی در این منطقه داشتیم، اما متأسفانه شاهد افزایش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی در رباطکریم بودیم.
نظر شما