به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم فوتبال خیبر خرم آباد در ورزشگاه تختی این شهر، به مصاف تیم پالایش نفت آبادان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر، این بازی را به حریف واگذار کرد.

در این رقابت که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد، علیرضا جمالی برای تیم پالایش نفت آبادان دو گل به ثمر رساند.

در این دیدار امیر مراد کلاری، مسعود ستاری، فرزاد بهاری، مصطفی علیخانی، اسماعیل شهبازی، مصطفی بیات، سینا عارف نیا، محمد بیرانوند، جواد ابراهیمی، امیر حسین محمدی و مصطفی مهرابی به سرمربی گری مهرداد خادمی برای تیم خیبر خرم آباد بازی کردند.

بر اساس این گزارش، تیم خیبر خرم آباد با ۲ برد، یک مساوی و دو باخت و کسب ۷ امتیاز در رده پنجم جدول گروه c لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.