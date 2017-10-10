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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۴

پنتاگون: به همکاری نظامی با ترکیه ادامه می دهیم

پنتاگون: به همکاری نظامی با ترکیه ادامه می دهیم

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تنش های اخیر پیش آمده میان ترکیه و این کشور، تاثیری بر همکاری های نظامی آنکارا و واشنگتن نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، پنتاگون روز سه شنبه با اشاره به تنش های پیش آمده اخیر میان آنکارا و واشنگتن اعلام کرد که مشکلات اخیر میان دو کشور ارتباطی به همکاری های نظامی میان ترکیه و آمریکا نخواهد داشت.

«رابرت منینگ»، سخنگوی پنتاگون گفت: من می توانم تایید کنم که مسائل اخیر (میان آمریکا و ترکیه) تاثیری بر عملیات و یا پرسنل ما نداشته است.

وی افزود: پایگاه نیروی هوایی ترکیه در اینجرلیک به ایفای نقش حمایتی خود از ناتو و تلاش های نیروهای ائتلاف ادامه خواهد داد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود، ترکیه را یکی از متحدین نزدیک ناتو و آمریکا قلمداد کرده و گفت که واشنگتن به همکاری های مشترک و فعالیتهای نظامی مستقل خود با آنکارا ادامه خواهد داد.

کد مطلب 4110505

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