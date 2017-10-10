اسیدپاشی پدر و پسر در مرکز خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: دقایقی پیش در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و اسیدپاشی دریکی از محلههای شهر بجنورد بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله شخصاً در محل حاضر و در بررسیهای اولیه مشخص شد پسری به محل کار پدرش مراجعه میکند و به دلیل اختلاف باهم درگیر میشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد تصریح کرد: در این درگیری ابتدا پدر روی پسر ۲۴سالهاش اسید میریزد و پسر که از ناحیه گردن دچار آسیب میشود در ادامه درگیری پسر نیز روی پدرش اسیدپاشی میکند که پدر از ناحیه چشم آسیبدیده است.
سرهنگ پاکدل عنوان کرد: بلافاصله مصدومان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال و تحت مداوا قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد بیان کرد: کارهای درمانی برای مصدومان انجامگرفته و در این خصوص پرونده تشکیل و در دست بررسی است.
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