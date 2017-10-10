پیروزی نامزد قطر در دور دوم انتخابات مدیر کل جدید یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حمد بن عبدالعزیز الکواری نامزد قطر در دور دوم انتخابات مدیر کلی یونسکو که امروز در پاریس برگزار شد، برنده شد.

پس از انصراف پولاد بلبل‌اوغلو نامزد جمهوری آذربایجان پس از اعلام نتایج دور اول، انتخابات میان ۶ نامزد باقیمانده برگزار شد که الکواری از قطر ۲۰ رای به دست آورد و رقیب نزدیک به خود یعنی اودری ازوله فرانسوی را پشت سر گذاشت. نامزد فرانسوی ۱۳ رای، مشیره خطاب از مصر ۱۲ رای، کیان تانگ از چین و فام سان چائو از ویتنام ۵ رای و ورا الخوری از لبنان سه رای به دست آوردند.

دور سوم قرار است فردا چهارشنبه برگزار شود زیرا هیچکدام از نامزدها نتوانستند اکثریت ۳۰ رای را برای پیروزی به دست آورند.

در دور نخست نیز نامزد قطری با کسب ۱۹ رای پیروز شده بود.

انتخابات برای منصب مدیر کل یونسکو در چند مرحله برگزار می شود و از نهم اکتبر شروع می شود. شرط پیروزی کسب ۳۰ رای و دست یابی نامزد پیروز به موافقت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه ای که در ۱۰ نوامبر آینده برگزار می شود است.

انتخاب مدیرکل یونسکو روند طولانی و پیچیده‌ای دارد و احتمال دارد که رأی‌گیری تا ٤ دور تکرار شود.یونسکو که نهاد علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد است، همیشه تحت تأثیر جبهه‌گیری‌های سیاسی کشورهای عضو و همچنین گرایش‌های سیاسی شخص مدیرکل بوده است.

در دوران جنگ سرد و یا در سال‌های استعمارزدایی در آفریقا، سیاست‌های یونسکو گهگاه به ناچار به سوی یکی از دوقطب متمایل می‌شد و اعتراض طرفداران قطب مخالف را بر می‌ انگیخت.

در سال‌های اخیر، بخصوص حمایت‌های یونسکو از فلسطینیان باعث جنجال و مخالفت‌های شدید شد. در سال ٢٠١١، عضویت رسمی فلسطین در یونسکو باعث شد که آمریکا دیگر سهم خود را در بودجۀ این سازمان نپردازد، به همین دلیل یونسکو در تنگنای مالی قرار گرفت.

در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بیشترین سهم را در تأمین بودجۀ سازمان به عهده دارند.