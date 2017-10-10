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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۴

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در گفتگو با مهر:

اسپانسر تیم والیبال ایرانیان گنبد قرار است مشکلات را برطرف کند

اسپانسر تیم والیبال ایرانیان گنبد قرار است مشکلات را برطرف کند

گنبدکاووس - مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: اسپانسر تیم ایرانیان گنبد قرار است مشکلات ادامه حضور این تیم در لیگ برتر والیبال را تا شنبه برطرف کند.

بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنار گذاشته شدن تیم ایرانیان گنبد از لیگ برتر والیبال توسط فدراسیون، اظهار کرد: طی صحبت‌هایی که با دبیرکل فدراسیون والیبال داشتم، ورودی و قراردادهای تیم ایرانیان گنبد نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: آقای سلیمانی مدیرعامل تیم والیبال ایرانیان گنبد هم قول داده تا روز شنبه اصلاحات قراردادها و ورودی این تیم را انجام دهد.

طیبی تصریح کرد: دبیرکل فدراسیون والیبال اعلام کرد در صورت حل شدن مشکلات ورودی و قراردادهای تیم ایرانیان گنبد، دیدار هفته دوم این تیم مقابل کاله مازندران در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ما به طور جدی پیگیر برطرف شدن مشکلات تیم والیبال ایرانیان گنبد به عنوان نماینده استان گلستان هستیم و فدراسیون والیبال هم قرار است کمک کند تا این مشکلات برطرف شود.

وی یادآور شد: از هواداران والیبال گنبد هم می‌خواهیم صبور باشند تا شاهد ادامه حضور تیم ایرانیان گنبد در لیگ برتر والیبال باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون والیبال تیم ایرانیان گنبد به دلیل ارائه قراردادهای جعلی و چک‌های نامعتبر از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد.

کد مطلب 4110511

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