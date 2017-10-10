ترامپ ماه آینده میلادی به کره جنوبی سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده میلادی در سفر به کره جنوبی از منطقه غیرنظامی شده در مرز دو کره بازدید خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با اعلام این خبر از قول یکی از مقام های ارشد نظامی آمریکا هدف از این کار را ارسال «پیامی روشن» از سوی ترامپ به رهبر کره شمالی عنوان کرده است.

لازم به ذکر است روسای جمهور سابق آمریکا نیز در زمان خود از این منطقه غیرنظامی شده واقع در مرز دو کره بازدید به عمل آورده اند، اما به گفته کارشناسان نظامی بازدید ترامپ از این منطقه آن هم در شرایطی که روابط میان دو کره در بدترین وضعیت خود طی سالهای اخیر قرار دارد، نشان از پیامی تهدید آمیز از سوی ترامپ برای پیونگ یانگ است.

ترامپ همچنین در یکی از توئیت های اخیر خود در خصوص مذاکره با کره شمالی نوشت: روسای جمهور (آمریکا) و دولت های آنها برای ۲۵ سال با کره شمالی مذاکره کرده اند و مبالغ هنگفتی پول نیز به آنان پرداخت شد که هیچکدام از اینها فایده ای نداشته است ، توافق ها (با کره شمالی) پیش از خشک شدن جوهرشان نقض شدند .