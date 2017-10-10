به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خادمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پیش از بازی امروز، در رختکن به بازیکنان گفته بودم که باید منطقی بازی کنند اما گوش نکردند و نتیجه اینگونه رقم خورد، اظهار داشت: اصلا عادت ندارم بگویم اشتباه فردی باعث باخت تیم شده، اشتباه از من بوده است.

وی با بیان اینکه البته تیمی که ۳ روز قبل از آغاز بازی های لیگ به رقابت می آید نیز همین وضع را خواهد داشت، تصریح کرد: مشکل فوتبال خرم آباد این است که دقیقه ۹۰ تشکیل می شود.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد با تاکید بر اینکه تیم پالایش نفت آبادان بهتر از ما بازی نکرد اما بازی منطقی داشت، افزود: متاسفانه اشتباهات داوری در حق هر دو تیم پالایش نفت و خیبر را شاهد بودیم و داوری از کیفیت مناسبی برخوردار نبود، داور رقابت امروز در سطح این بازی نبود.

خادمی با اشاره به اینکه ما تنها مشکل مالی نداریم، خیلی مشکلات دیگر را نیز داریم، گفت: خیبر یک تیم دورهمی است، بیش از ۴۷ روز است که تیم تشکیل شده و هنوز هیچ یک از مسئولان بر سر تمرین های تیم حاضر نشده اند؛ کسی جویای احوال تیم خیبر نمی شود.

وی با بیان اینکه باید جدی تر تمرینات خود را ادامه دهیم تا از اعتبار فوتبال خرم آباد دفاع کنیم، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر چیزی نداریم و نمی توان با دست خالی به جنگ مسلسل و تیربار رفت.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد یادآور شد: مسئولان باید کمک کنند تا تیم خیبر از این مرحله صعود کند.