نشست استاندار مازندران و سمنان برای انتقال آب خزر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظفری با تکذیب خبر دیدار استاندار مازندران با استاندار سمنان برای انتقال آب خزر به کویر سمنان اظهار داشت: معلوم نیست برخی افراد با چه قصد و نیتی اینگونه خبرهای دروغ و زشت را منتشر می کنند.

وی تاکید کرد: انتشار اخبار کذب و حاشیه سازی مطمئنا به جز نگرانی و التهاب برای مردم نتیجه ای نخواهد داشت و اینگونه افراد باید پاسخگوی اقدامات خود باشند زیرا استاندار مازندران با صراحت حتی برای طرحهای عمرانی خواستار پیوست زیست محیطی بوده و مطمئنا در این زمینه هم به مسائل زیست محیطی و زیست بوم توجه ویژه دارد.

وی در پایان گفت: در متن خبری که در برخی رسانه ها منتشر شده تاریخ دیدار استاندار مازندران دوازدهم مهر ۹۶ اعلام شده که در این روز استاندار مازندران در استان و در جلسه ای مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران حضور داشته است.