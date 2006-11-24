کاریکاتور ایران در مسیر رشد و تعالی است

بهرام عظیمی، هنرمند کاریکاتوریست و انیماتور، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های اخیر خود گفت: "مدتی است مشغول کار روی مجموعه ای از انیمیشن های جدید با عنوان "شهر من" هستم که این روزها از تلویزیون پخش می شود و بسیار هم پربیننده است."

این هنرمند درباره تعامل کاریکاتور و انیمیشن تصریح کرد: "هر انیماتور ایرانی حتما سابقه فعالیت در زمینه کاریکاتور را نیز دارد. ما حتی گاه در زمینه خلق یک اثر کاریکاتور به زمان بندی و صداگذاری نیز می پردازیم. تمام هنرمندانی که امروز در انیمیشن موفق شده اند پیشتر در حیطه کاریکاتور یا کمیک استریپ کار کرده اند. امروز هم هنر کاریکاتور گرچه به آن شکل که باید منبع درآمد هنرمندان نیست، اما کاریکاتوریست ها به شکل کامل آن را رها نکرده اند."

عظیمی درباره جایگاه فعلی کاریکاتور نیز خاطرنشان کرد: "تعدد جشنواره های بین المللی و حمایت خانه کاریکاتور نشانگر آن است که هنر کاریکاتور همواره با استقبال هنرمندان و مخاطبان رو به روست. علاوه بر این حرکت های مداوم و مطلوبی در شهرستان ها انجام شده که از این میان می توان به تبریز، اصفهان و گیلان اشاره کرد. به خصوص تبریز که اخیرا فعالیت های کاریکاتور خود را با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها گسترش داده است."

این کاریکاتوریست اضافه کرد: "گرچه این هنر به شکل مستقل نمی تواند در دانشگاه تدریس شود، اما معتقدم می توان در هر رشته هنری چهار واحد مجزا کاریکاتور گنجاند. این امر باعث می شود ذهن دانشجو فعال شود و به خلاقیت برسد. نه تنها کاریکاتور بلکه هنر انیمیشن نیز باید در ردیف دروس پایه دانشگاهها قرار گیرد."

عظیمی با اشاره به حضور کاریکاتور در نشریات گفت: "گرچه هنوز چند نشریه مثل گل آقا یا کیهان کاریکاتور و ... در این حیطه فعالیت می کنند، اما تب و تاب کاریکاتور در نشریات کاهش یافته است. البته زمانی که دوسالانه های کاریکاتور نزدیک می شوند، این تب و تاب دوباره به جریان می افتد. به خصوص هفتمین دوسالانه کاریکاتور که سال گذشته به همت خانه کاریکاتور برگزار شد و توانست نظر هنرمندان داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب کند."