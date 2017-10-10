به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حال حاضر نسل جوان جامعه ما نیاز به الگوسازی در امور دینی و بهره مندی از معارف اسلامی دارند و این وظیفه و رسالت مهم حوزه های علمیه و مبلغان دینی است.

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور در امور استان ها افزود: باید زمینه برگزاری نشست های هم اندیشی و نظریه پردازی فراهم شود تا به این ترتیب بتوانیم مبانی فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم.

غفوری بیان کرد: در این ارتباط اهمیت دارد که حوزه های علمیه با سایر دستگاه های متولی آموزشی و تربیتی وارد تعامل و همکاری شوند.

وی خاطرنشان ساخت: در حقیقت ایجاد یک پیوند هدفمند میان علوم اسلامی با مسائل امروز جامعه بر عهده حوزه های علمیه است.

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور در امور استان ها تصریح کرد: ازسوی دیگر مبلغان دینی باید رویکردی همسان با شرایط جامعه در تبلیغ اتخاذ کنند و در واقع با شرایط روز و سلایق نسل جوان آشنا باشند تا پیام و آموزه های آنان تاثیرگذار شود.

غفوری ادامه داد: در کنار این مباحث بایستی عرصه تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه با جدیت دنبال شود تا بتوانیم روز به روز در ارتقای سطح معارف معنوی و ترویج این معارف در جامعه موفق تر عمل کنیم.

گفتنی است در این نشست از خدمات حجت الاسلام سید علی حسینی پور، مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی و امام جمعه موقت اراک قدردانی شد.

مدیر جدید حوزه های علمیه استان مرکزی با پیشنهاد مدیریت حوزه های استان و تصویب شورای عالی حوزه های علمیه کشور به زودی معرفی خواهد شد.