به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه سه شنبه در نشست تجلیل از مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی در اراک که با حضور قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور در امور استان ها برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و ۸۸۴ نفر در حوزه های علمیه استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند در حالی که قبل از سال ۱۳۹۰ این تعداد کمتر از ۶۰۰ نفر بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: همچنین طی شش سال اخیر ۶۰۰ نفر نیز از حوزه های علمیه استان مرکزی فارغ التحصیل شده اند.

دری نجف آبادی با اشاره به آمار بانوان طلاب استان مرکزی بیان کرد: هم اکنون سه هزار و ۵۰۰ طلبه زن در حوزه های علمیه استان مرکزی تحصیل می کنند که ۹۰۰ نفر آنها ورودی های اخیر حوزه علمیه هستند.

وی ضمن بیان مباحثی که باید از سوی طلاب رعایت شود، خاطرنشان ساخت: مبلغان دینی، طلاب و روحانیون باید خودسازی، تزکیه نفس و قناعت را همواره سرلوحه امور خود قرار دهند تا به این ترتیب بتوانند نقش موثری نیز در هدایت و الگوسازی برای جامعه ایفا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: همچنین حوزه های علمیه باید احیای روحیه انقلابی و تربیت علمای دینی تاثیرگذار و بزرگ را در دستور کار خود قرار دهند.

دری نجف آبادی ادامه داد: حوزه های علمیه و طلاب آنها و همچنین روحانیون در جامعه نقش بسیار مهم در ترویج معارف اسلامی و سیره و منش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می توانند ایفا کنند و در این رابطه یکی از تکالیف مهم آنها تبیین فرهنگ مهدوی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: افزایش رشته های تخصصی حوزه تفسیر و معارف اسلامی در حوزه ها و برنامه ریزی برای گسترش حوزه های علمیه از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.