پدر کلارآبادی اعضای خانواده ۴ نفره اش را به آتش کشید

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حادثه سوختگی در شهر کلارآباد چهار مصدوم برجای گذاشته است گفت: در این حاثده که در کلارآباد رخ داد، پدر خانواده اقدام به آتش زدن خود، همسر و دو فرزندش با بنزین کرده است.

وی افزود: در این حادثه پدر ۵۵ ساله دچار سوختگی ۹۵ درصد، مادر سوختگی بالای ۹۰ درصد، دختر ۱۰ ساله سوختگی ۱۰۰ درصد و دختر ۱۶ ساله دچار سوختگی حدود ۷۵ درصد شده اند و پس از اقدامات اولیه توسط پایگاه سلمانشهر و عباس اباد به شهید رجایی تنکابن منتقل شدند.