امنیت و آرامش در فضای مجازی حق همه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی خراسان رضوی که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: ایجاد امنیت کامل در تمام طول مسیر زیارت برای زائران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا هر حادثه‌ای در این مسیر می‌تواند برای سال‌های طولانی کدورت و ناراحتی را در ذهن حادثه‌ دیدگان از سفر به مشهد ایجاد کند.

وی افزود: اقتدار در مقابل قانون‌شکنان، هنجار شکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی و برخورد همراه با رأفت و احترام با مردم باید سرلوحه‌ نیروهای انتظامی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تأمین امنیت فضای مجازی، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه و حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی موجب آسودگی خاطر شهروندان در استفاده از ابزارهای نوین است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت در فضای مجازی تصریح کرد: در فضای مجازی وظیفه دولت‌ها ایجاد امنیت و آرامش برای ارتباطات مردم است. این حق مردم و خانواده‌هاست که در این فضا از امنیت و آرامش برخوردار باشند.

رئیسی گفت: مدیریت صحیح فضای مجازی زمینه بسیاری از ناهنجاری‌ها را از بین می‌برد، قطعاً بهره‌گیری از فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطات جمعی لازم و ضروری بوده اما نیازمند کنترل و تعیین سازوکار برای آن نیز هست.