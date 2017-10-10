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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۶

فرمانده انتظامی بجنورد اعلام کرد:

آتش زدن زنی توسط یک مرد در بجنورد

آتش زدن زنی توسط یک مرد در بجنورد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از آتش زدن زنی توسط یک مرد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: ساعاتی پیش در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک فقره آتش‌سوزی، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

سرهنگ پاکدل افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی باریختن بنزین اقدام به آتش زدن خانمی کرده است.

وی گفت: با توجه به سوختگی سریعاً خانم به مرکز درمانی منتقل و به علت سوختگی به مشهد اعزام شد.

وی عنوان کرد: متهم پس از آتش زدن از صحنه متواری شده و مأموران پس از شناسایی در  پی دستگیری وی هستند.

فرمانده انتظامی بجنورد اظهار کرد: با هماهنگی مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی اولیه در این باره انجام‌شده و پرونده تحت بررسی قرار گرفت و علت و انگیزه آن تاکنون مشخص نیست.

کد مطلب 4110548

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