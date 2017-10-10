آتش زدن زنی توسط یک مرد در بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: ساعاتی پیش در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر یک فقره آتشسوزی، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ پاکدل افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد فردی باریختن بنزین اقدام به آتش زدن خانمی کرده است.
وی گفت: با توجه به سوختگی سریعاً خانم به مرکز درمانی منتقل و به علت سوختگی به مشهد اعزام شد.
وی عنوان کرد: متهم پس از آتش زدن از صحنه متواری شده و مأموران پس از شناسایی در پی دستگیری وی هستند.
فرمانده انتظامی بجنورد اظهار کرد: با هماهنگی مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی اولیه در این باره انجامشده و پرونده تحت بررسی قرار گرفت و علت و انگیزه آن تاکنون مشخص نیست.
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