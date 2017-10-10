ضرورت تجهیز و توسعه کتابخانه های عمومی شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید شامگاه سه شنبه در جلسه ای با اعضای منتخب شورای شهر وسرپرست شهرداری شهرهشترود در خصوص مشکلات کتابخانه های هشترود گفت: باید کتاب های موجود در کتابخانه ها نیز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه توسعه کتابخانه ها نیز ضروری است، گفت: باید در مناطق کم برخوردار نیز تعداد کتابخانه ها افزایش پیدا کند.

فرماندار هشترود برای تاسیس کتابخانه ای مجهز و در شان شهرستان فرهنگ دوست هشترود راهکارهای مناسب ارائه کرد و با بررسی نقشه هادی شهر جهت تهیه زمین مناسب برای احداث کتابخانه استاندارد تاکید کرد.

اسدی مسئول کتابخانه های هشترود نیز در این جلسه بااشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی از زحمات و پیگیری های فرماندار شهرستان و اعضا ی شورای اسلامی شهر وهمکاری های همه جانبه آنها در امر توسعه کتابخانه ها و نیز ازسرپرست شهرداری به جهت تلاش در واریز نیم درصد درآمد شهرداری ها به انجمن کتابخانه ها قدردانی کرد.