آئین عظیم اربعین تجلی اتحاد اسلامی و پایبندی به مکتب عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی از اتحاد و انسجام مسلمانان به شدت هراس دارند و به همین دلیل همواره سعی می کنند این وحدت را از بین ببرند اما راهپیمایی عظیم عاشورا نشانگر آن است که دسیسه هایشان بی نتیجه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: هر ساله در ایام اربعین شاهد ایجاد تجمعی در بین الحرمین هستیم که تاکنون در هیچ نقطه ای از تاریخ سابقه نداشته و دوستداران اباعبدالله الحسین(ع) با وجود تمام سختی ها با عشق و ارادت برای زیارت حرم آن حضرت حضور می یابند.

دری نجف آبادی بیان کرد: عظمت آئین اربعین سبب شده که هر ساله در این ایام حتی برخی از اقلیت های مذهبی نیز در عراق حضور یابند تا از نزدیک این عظمت را به نظاره بنشینند و این مسائل نشانگر آن است که مکتب عاشورا همواره در طول تاریخ جاودان خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دستگاه های متولی و مسئول در موضوع راهپیمایی اربعین بایستی نهایت تلاش و برنامه ریزی خود را به کار گیرند تا نظم و امنیت زائران اربعین حسینی فراهم شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: با توجه به مسائل امروز کشور در حوزه اقتصادی و اجتماعی، دولت باید به انتخاب مدیرانی اقدام کند که کاردان، دلسوز و مسئولیت پذیر باشند و بهبود امور را سرعت ببخشند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: همه ما باید تحقق آرمان های ارزشمند انقلاب اسلامی را دنبال کنیم و مدیران و مسئولان در عرصه مسئولیت خود کاملا قانون مدار و برمبنای برنامه ریزی اصولی عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: آنچه امروز به آن نیاز داریم وجود روحیه انقلابی و تلاش برای خدمت گذاری به مردم است، چراکه این مهم هم رشد و پیشرفت کشور و هم رضایت خداوند متعال را در پی دارد.

دری نجف آبادی تاکید کرد: در رابطه با عملکرد سازمان ها لازم است که دستگاه های نظارتی با دقت و جدیت بیشتری امور را رصد کنند تا به بهترین نحو از بیت المال بهره گرفته شده و از هدررفت آن جلوگیری شود.