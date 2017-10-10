۳۲ میلیارد ریال مطالبات معوق بانکها در رفسنجان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طالبی زاده عصر سه شنبه در حاشیه نشست با سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با هدف نشست با همکاران اداره ثبت و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به رفسنجان سفر کردیم و خوشبختانه اداره ثبت رفسنجان جزو ادارات خوب ما است و همکاران ما در این اداره عملکرد بسیار خوبی دارند.

وی با اشاره به بازدید از روند احداث ساختمان جدید اداره ثبت رفسنجان، افزود: امام جمعه رفسنجان نیز در این بازدید از این همکاران تعریف می کردند و مردم از عملکرد آنان راضی بودند.

وی در خصوص میزان پیشرفت ساختمان جدید اداره ثبت اسناد رفسنجان، اظهار کرد: ساختمان جدید اداره ثبت اسناد رفسنجان ۶۰ درصد پیشرفت دارد و اگر بتوانیم باقیمانده تخصیص را از سازمان مدیریت بگیریم، می توانیم تا پایان امسال آن را افتتاح کنیم.

طالبی زاده تصریح کرد: برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت رفسنجان با هزار و ۶۰۰ مترمربع زیربنا، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن تخصیص داده شده و اگر تا پایان سال مابقی بودجه آن تخصیص یابد این ساختمان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وصولی مطالبات بانکها در رفسنجان نسبت به شش ماه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: وصولی مطالبات بانکها در رفسنجان در سال ۹۵ حدود ۹ میلیارد ریال بوده است در حالی که در شش ماهه امسال به ۳۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال رسیده یعنی افزایش چهار برابری را نشان می دهد.

طالبی زاده افزود: درآمد اجرا نیز در شهرستان رفسنجان در شش ماهه اول سال ۹۵ یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون ریال بوده که این میزان در شش ماهه اول امسال به سه میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به این مطلب که مطالبات مهریه نیز موضوعی بود که قانون برنامه ششم برای ادارات ثبت تکلیف کرد، بیان داشت: در شش ماهه اول سال گذشته سه پرونده مطالبه مهریه در رفسنجان داشتیم در حالی که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۴۰ پرونده رسیده است و طبق قانون مطالبه مهریه باید الزاماً از طریق ادارات ثبت انجام شود.

طالبی زاده تصریح کرد: بیش از یک سوم از ثبیت مالکیت اراضی دولتی به استان کرمان تعلق دارد لذا وضعیت ما به لحاظ قانون حدنگار و کاداستر نسبت به دیگر استانها بهتر است که این موضوع نتیجه همکاری ادارات مرتبط در استان است.

وی یادآور شد: سهمیه امسال رفسنجان ۴۰ هزار هکتار بوده که تنها در شش ماه نخست امسال ۴۸ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی تثبیت شده که بیش از سهمیه بوده و جای تقدیر دارد.