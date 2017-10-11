به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی اظهار داشت: ۵۷۸ هکتار از اراضی ملی این استان در شش ماه نخست امسال برای توسعه صنعت، خدمات، کشاورزی، اشتغال و سرمایه گذاری اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: ۱۳۶ هکتار از این میزان اراضی برای توسعه کشاورزی و ۴۴۲ هکتار آن در راستای توسعه طرح‌های صنعتی، خدمات و گردشگری تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: بیشترین درخواست‌ها در این مدت با مساحت حدود ۲۰۳ هکتار در شهرستان دلیجان و ۱۴۹ هکتار در شهرستان خمین بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: همچنین قراردادی به منظور بهره برداری از طرح تولید برق از انرژی بادی در شهرستان آشتیان برای نخستین بار در سطح کشور منعقد شده که این طرح در ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان ایجاد می‌شود.

یوسفی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی به‌ منظور ایجاد طرح‌های تولید برق از انرژی خورشیدی مکان یابی و استعدادیابی شده است.

مدیرکل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان مرکزی تاکنون برای توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات واگذار شده است.