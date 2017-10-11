به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ (ای‌آی‌جی)، اعلام کرد که تخمین می‌زند در ربع سوم امسال، به صورت مالیات کم نشده ۳ میلیارد دلار درخواست پرداخت خسارت ثبت کرده باشد که بیشتر مربوط به طوفان‌های هاروی، ایرما و ماریا بوده‌اند.

سهام ای‌آی‌جی حدود ۱.۷ درصد سقوط کرد و در رقم ۶۰.۷۵ دلار معامله شد.

طبق تخمین‌های این شرکت خسارت مالیات کم نشده برای طوفان ایرما و هاروی هر کدام حدود ۱ میلیون دلار؛ تا سقف ۷۰۰ میلیون دلار برای طوفان ماریا و خسارات دیگر ناشی از بلایای طبیعی شامل زلزله‌های مکزیک تا حدود ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

تحلیل‌گرهایی که ریتینگ بیش از حد بالایی به سهام این شرکت داده‌اند، به نقدینگی بیش از ۳.۵ میلیارد دلاری این شرکت که به صورت پول نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت است تاکید داشته‌اند و می‌گویند این می‌تواند نگرانی‌های سرمایه مورد نیاز برای ضررهای ربع سوم سال را خنثی کند.

شرکت‌های بیمه‌ای همچنان درحال برآورد هزینه‌های طوفان‌هایی هستند که سواحل و بنادر آمریکا را درنوردیدند و چندین جزیره را در شمال دریای کارائیب ویران کردند.

شرکت بیمه چاب که بزرگترین شرکت بیمه املاک در دنیاست، خسارت بعد از پرداخت مالیات ناشی از طوفان هاروی و ایرما را ۱.۲۸ میلیارد دلار برآورد کرد.

شرکت بیمه مونیخ ره آلمان هم اولین شرکت بیمه‌ای بود که اعلام کرد این طوفان‌ها به سود شرکت آسیب جدی زده‌اند و ممکن است این شرکت امسال به هدف سود خود دست پیدا نکند.

فصل طوفان در اقیانوس اطلس هنوز به طور کامل در جریان است و بانک مورگان استنلی اعلام کرد برآورد می‌کند کل ضررهای بیمه‌ای امسال از بلایای طبیعی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.