به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، بوئینگ، تویوتا، نیسان و دیگر شرکتهای مهم در تلاش و تقلا برای چک کردن امنیت محصولات خود هستند چراکه معلوم شده مواد اولیه آنها که از فلزات شرکت کوبه استیل ژاپن تهیه میشد، به غلط تایید شده است. این کلاهبرداری که دامنه آن هر لحظه گستردهتر میشود، ضربه جدیدی بر پیکر اعتماد مشتری به کنترل کیفیت در ژاپن وارد کرد.
پس از این که سومین تولیدکننده بزرگ ژاپن اعتراف کرد دادههای بازرسی حدود ۲۰ هزار تن از فلزات خود را که در سال منتهی به آگوست ۲۰۱۷ به حدود ۲۰۰ مشتری تحویل داده است، را به غلط دستکاری کرده است، سهام این شرکت به علت حجم بالای فروشنده برای مدتی از معاملات خارج شد و وقتی که برای خرید و فروش آزاد شد بیش از یک پنجم ارزش خود را از دست داد.
این تولیدکننده فولاد، فلزاتی را فروخته است که مقاومت آنها با استاندارد کیفیای که به مشتریان خود وعده داده بود همخوانی نداشت و این مشتریان فلزات خریداری شده را برای مصارفی از تولید خودرو تا هواپیما به کار گرفتهاند. در روز یکشنبه هشدار داده شد که این مساله میتواند از ۱۰ سال گذشته آغاز شده باشد.
این آخرین حلقه از زنجیره به هم پیوسته کلاهبرداریهای اخیر در ژاپن است و نگرانیها از بازرسی و کنترل کیفی در ژاپن را گسترش داده است. قبل از این رسواییهایی نظیر ستونهای لق و لرزان در بخش ساختوساز شرکت آساهی کاسی، و مصرف سوخت اغراق شده در میتسوبیشی موتورز هم به این بی اعتمادی دامن زده بود. با این همه خبر رسوایی کوبه استیل تنها چند روز پس از این منتشر شد که خودروساز بزرگ ژاپنی، نیسان، مجبور شد ۱.۲ میلیون خودروی خود را که توسط تکنسینهای بدون صلاحیت بازبینی شده بودند، فراخوانی کند.
شرکتهای دیگری که از کلاهبرداری کوبه استیل آسیب دیدهاند شامل صنایع سنگین میتسوبیشی، آیاچآی، هوندا، مزدا، و سوبارو میباشند. کوبه استیل اعلام کرده است که هیچ شواهدی برای این که این کلاهبرداری منجر به ایجاد مسائل نگرانکننده در زمینه ایمنی شود، به دست نیاورده است.
هرچند یاسوجی کومیاما، مدیر صنایع فلزی در وزارت اقتصاد ژاپن گفت که این کلاهبرداری تجارت منصفانه و درست سایر شرکتها را تهدید میکند. او از این شرکت خواست تستهای ایمنی اضافیای به کار بگیرند، در مورد علت اصلی ناکارآمدی تایید کیفیت تحقیق کنند و پیشنهاداتی برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ارائه کنند.
بوئینگ اعلام کرد از زمانی که در مورد دستکاری و نادرست بودن دادههای کوبه استیل آگاه شده است، تحلیلها و بررسیهای دقیق و جامعی را بر روی محمولههای تحویل گرفته شده از این شرکت انجام میدهد.
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