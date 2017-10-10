عبور ناوشکن آمریکایی از مجاورت جزایر مورد ادعای پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سه تن از مقامات آمریکا روز سه شنبه تصدیق کردند که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا از مجاورت جزایر مورد ادعای پکن در دریای چین جنوبی عبور کرده است.

بنا بر ادعای این مقامات، این ناوجنگی با توسل به حق «آزادی دریانوردی» از مجاورت این جزایر عبور کرده است!

این مقامات آمریکایی- که نخواستند نامشان فاش شود- مدعی شدند که این ناوشکن مجهز به موشک هدایت شونده موسوم به «یو اِس اِس چاف» (USS Chafee) با عبور از نزدیکی محدوده ۱۲ مایل دریایی این جزایر، ادعاهای ارضی [چین] را به چالش کشید.

عبور این ناوشکن از نزدیکی جزایر مورد مناقشه در حالی صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار همکاری مقامات پکن برای حل بحران موشکی و هسته ای کره شمالی شد.

گفتنی است که جزایر مورد مناقشه «پاراسل» مشتمل بر تعدادی جزیره، تپه های دریایی و نقاط کم عمق دریاست که در حال حاضر تحت کنترل چین بوده، اما کشورهای ویتنام و تایوان نیز ادعاهای ارضی مشابهی در خصوص این جزایر مطرح کرده اند.

از آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ در ماه ژانویه، دولت آمریکا در اعتراض به ادعاهای ارضی پکن بر این جزایر مورد مناقشه، سه عملیات موسوم به «آزادی دریانوردی» را در مجاورت این جزایر اجرا کرده است.