به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح چهارشنبه در جمع مردم خراسان شمالی اظهار کرد: ولی از اولیاء الهی پنج سال گذشته به خراسان شمالی قدم گذاشت که توانست با سخنان حکیمانه‌اش موجی در ایران اسلامی و جهان ایجاد کند.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری در خراسان شمالی امروز در محافل و پژوهشگاه‌ها موردبررسی قرارگرفته است.

وی برگزاری مراسم سالروز سفر رهبری در خراسان شمالی را به پاسداشت این سفر پربرکت و نیز حماسه حضور مردم در این سفر برشمرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: امروز دو مسئله مهم یکی جمعیت و تولید نسل و دیگری سبک زندگی اسلامی که مورد تأکید رهبری در سفر به خراسان شمالی بود باید در دستورالعمل برنامه‌های زندگی فردی و اجتماعی ما قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی با یادآوری حماسه حضور مردم خراسان شمالی در ۱۹ مهرماه سال ۹۱ در استقبال از رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این سفر خراسان شمالی را به لحاظ معنوی غنی و به لحاظ مادی ۲۰ سال روبه‌جلو توسعه داد.

وی تأکید کرد: ۱۹ مهر باید در تقویم استان به نام سربلندی و افتخارآفرینی ثبت شود.

وی گفت: خدماتی در زمینه‌های بهداشتی، درمانی، فرهنگی، معنوی و آموزشی در سفر رهبری ارائه شد که ادامه این خدمات همت مسئولان را می‌طلبد.