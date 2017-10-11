شهسوار قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط صدور المثنی کارت مبادلات مرزنشینان توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شده است.

وی بیان کرد: کارت المثنی برای هر مرزنشین فقط یکبار صادر شده و در صورتی‌که مرزنشین فقط کارت خود را گم کرده باشد، می‌بایست نسبت به تقاضای صدور کارت المثنی اقدام کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان افزود: شرایطی مانند عدم تحویل کارت به مرزنشین از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت، دفاتر پیشخوان و یا حتی پست، مشمول صدور کارت المثنی نمی‌شود.

وی ادامه داد: تاریخ انقضای کارت المثنی مانند کارت سابق است و در صورتی که درخواست المثنی پس از تاریخ انقضا باشد، کارت فرد با یکسال تاریخ اعتبار صادر خواهد شد.