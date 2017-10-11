به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی شامگاه سه شنبه در جمع نمازگزاران مسجد محمد رسول الله (ص) اظهار کرد: وظیفه ما جز خدمتگزاری به مردم نیست و در این راستا از تمام توان خود استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ وظیفه و ماموریت برای نیروی انتظامی در قانونی تعیین شده است، افزود: چه در حوزه خدمات و چه در حوزه انتظامی بخشی خدمات بسیاری توسط ناجا در حال انجام است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۳۰۰ هزار مورد تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان گرفته شده است، گفت: اگر تنها نیمی از این تماس ها نیز به ماموریت تبدیل شود کاری بسیار دشوار خواهد بود که سبزپوشان نیروی انتظامی از عهده آن برآمده اند.

سردار امان اللهی عنوان کرد: امروز با نگاه به زمینه ها، بستر ها، موقعیت استان، آسیب ها و... می شود ادعا کرد که در مقایسه با بسیاری از استان ها، کرمانشاه وضعیت امنیتی مطلوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه بستر بسیاری از تخلفات و جرایم در دیگر حوزه ها مورد بررسی قرار دارد، ادامه داد: برای جلوگیری از تخلفات باید بسیاری تمامی دستگاه ها وارد عمل شوند و به صورت ریشه ای با جرایم مقابله کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: همه افراد باید در ایجاد امنیت و ارتقای آن مشارکت و به سهم خود عمل کنند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه جرایمی که در استان کرمانشاه رخ می دهند خرد هستند، گفت: جرایم مهمه در استان کرمانشاه نسبت به دیگر استان ها بسیار کمتر است.

وی افزود: عمده افرادی جامعه سالم هستند اما امکان بروز جرایم و تخلفات در یک‌ جامعه بزرگ وجود دارد.

این مقام ارشد انتظامی استان یادآور شد: نیروی انتظامی با تمام توان تا انجایی که اختیارش اجازه دهد با جرایم برخورد می کند و در کار خود کوتاهی نخواهد کرد.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما افزایش روز افزون سطح امنیت در جامعه است، افزود: اما باید به این‌نکته توجه کرد که تنها کار پلیسی در کاهش میزان جرایم موثر نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و گروه های تاثیر گذار به روی کار ایند تا شاهد کاهش جرایم در جامعه باشیم، اظهارکرد: باید خانواده ها نیز نقش تاثیر گذار خود در تربیت فرزندان را با جدیت انجام دهند تا شاهد کاهش ناهنجاری ها باشند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه از سه سال گذشته تا کنون کشف و دستگیری ها ۱۰ درصد افزایش و میزان وقوع سرقت کاهش پیدا کرده است، گفت: از ابتدای سال تا کنون ۸۰ درصد سرقت های کشف و سارقان دستگیر شده اند.

سردار امان اللهی افزود: انتظامی استان در رابطه با مقابله با سرقت ۲ پایگاه آگاهی ایجاد و قرارگاه مقابله با سرقت از سه سال گذشته راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: به عنوان مثال در چند روز گذشته پنج باند با ۱۷۸ مورد سرقت دستگیر شده و به دستگاه قصایی معرفی شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه در شهر کرمانشاه ۲ کلانتری به زودی ایجاد خواهد شد، گفت: مصوبات لازم در این زمینه انجام شده است و در حال احداث این ۲ کلانتری هستیم.

سردار امان اللهی در زمینه مقابله با مواد مخدر عنوان کرد: امسال کشفیات مواد مخدر ۱۳۶ درصد افطایش پیدا کرد و چند هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه امکان بروز تخلف در نیروی انتظامی نیز وجود دارد، گفت: برخورد نا شایست کارکنان ناجا با مردم به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و در صورت مشاهده با تمام توان با متخلفات برخورد خواهد شد.