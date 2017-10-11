کشف دو محموله مشروبات الکلی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قنادی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف دو محموله مشروبات الکلی غیرمجاز در استان کرمانشاه خبرداد.

وی اظهارداشت: در پی وصول گزارشات مردمی مبنی تردد یک محموله مشروبات الکلی خارجی غیرمجاز در جاده کامیاران به کرمانشاه، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی و اداره مبارزه با قاچاق کالای استان قرار گرفت.

قنادی با بیان اینکه خودروی حامل این محموله قاچاق در پلیس راه قزانچی کرمانشاه توقیف شد، افزود: ماموران پلیس آگاهی موفق شدند از این خودرو یک هزار و ۲۶۶ قوطی مشروبات الکلی غیرمجاز کشف و ضبط کنند.

مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه تصریح کرد: با تشکیل پرونده قضایی برای این موضوع، راننده ۲۸ ساله این خودرو دستگیر و خودرو این متهم به همراه یک دستگاه خودرو دیگر که به اسکورت محموله می پرداخت توقیف شدند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، طی هفته جاری در یکی از محلات شهر کرمانشاه یک دستگاه خودرو وانت پیکان توسط پلیس امنیت اخلاقی استان توقیف شد که با بررسی های به عمل آمده و انجام بازرسی از خودرو تعداد یک هزار و ۳۲ قوطی انواع مشروبات الکلی غیرمجاز کشف گردید.

قنادی درپایان یادآورشد: متهم ۳۸ ساله این پرونده اکنون در بازداشت به سر می برد و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است.