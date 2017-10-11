تصادف در آزادراه تهران-کرج/۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۶:۲۴ صبح چهارشنبه یک تصادف در مسیر غرب به شرق آزادراه تهران- کرج، مقابل خروجی بزرگراه حکیم به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با تشریح صحنه حادثه گفت: در این تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید جمعا با ۵ سرنشین با یکدیگر برخورد کرده بودند و در اثر این حادثه ترافیک بسیار سنگین ایجاد شده و تردد سخت و حرکت خودروها با کندی همراه بود.

ملکی با بیان این که پیش از رسیدن آتش نشانان ۳ نفر از سرنشینان که مرد بودند، از داخل خودرو خارج شده بودند، گفت: این ۳ نفر آسیب های مختصر و سطحی دیدند.

وی افزود: ۲ راننده خودروها در داخل اتومبیل های خود محبوس بودند، که آتش نشانان به سرعت عملیات نجات را آغاز کرده و بعد از مدتی تلاش موفق شدند، این ۲ راننده که ۳۲ ساله و ۶۲ ساله بودند، را خارج کرده و هر ۵ نفر تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان این که خودروها با کمک عوامل راهور به حاشیه بزرگ راه منتقل و معبر بازگشایی شده و عملیات به پایان رسید.