به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در حالی یکشنبه به پایان رسید که در مجموع دوازده نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون ثبت نام کردند.

محسن رضوانی، وحید مرادی، کاوه احمدی، مجید مشتاق، رضا حبیبی، علی گرامی، امیرحسین آیت الهی، مهرزاد خلیلیان، حامد رضاخانی، غلامحسین کریمی، فاطمی و اسماعیلی افرادی هستند که برای انتخابات فدراسیون شنا ثبت نام کرده اند. البته حضور این افراد در مجمع انتخاباتی پس از تائید صلاحیت آنها نهایی می شود.

مجمع انتخاباتی دوره قبل فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ۲۸ مهرماه سال ۹۲ برگزار شد اما وزارت ورزش هنوز زمان مجمع انتخاباتی آتی این فدراسیون را مشخص نکرده است.