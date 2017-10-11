اورژانس هوایی در گلستان مستقر می شود

محمد سرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تدابیری که در سازمان اورژانس و وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی اندیشیده شده قرار است شبکه خدمات دهی هوایی در کشور ایجاد شود.

وی افزود: اکنون ۳۳ پایگاه اورژانس هوایی در کشور ایجاد شده و قرار است پایگاه بعدی در گلستان مستقر شود.

وی با اشاره به اینکه پایگاه اورژانس هوایی گلستان در گرگان استقرار پیدا خواهد کرد، افزود: آمبولانس هوایی حداکثر تا ۱۰ روز آینده در اورژانس استان گلستان مستقر خواهد شد.

رئیس اورژانس هوایی کشور با بیان اینکه استان گلستان با حوادث غیر مترقبه خصوصا سیل زیاد مواجه است، گفت: حوادثی همچون سیل باعث قطع مسیرهای دسترسی می شوند و امکان ارتباط مردم با مراکز درمانی هم قطع می شود لذا اورژانس هوایی می تواند کمک بسیار چشم گیری را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: با راه اندازی اورژانس هوایی در استان بیمارانی که در مناطق دور و یا صعب العبور قرار دارند دسترسی بهتری به فوق تخصص خواهند داشت.

سرور با اشاره به اینکه ماموریت های اصلی اورژانس هوایی ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی است، اظهار کرد: زمانی که بیمار وارد مرکز سطح پایین می شود و آن ها به هر دلیلی قادر به خدمات فوق تخصص نباشند و در صورتی که بیمار در همان لحظه نیازمند به خدمات است بلا فاصله مرکز درمانی می تواند درخواست اورژانس هوایی کند.

وی با بیان اینکه انتقال بین مرکز درمانی هم در دستور کار اورژانس قرار می گیرد، افزود: اگر انتقال بیمار به مراکز درمانی بالاتر به دلیل افزایش زمان، دچار مخاطره شود می توان از این خدمات استفاده کرد.