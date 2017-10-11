۳۵ درصد محصولات پروتئینی اردبیل توسط عشایر تولید می شود

قادر هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سالانه ۳۰ الی ۳۵ درصد از محصولات لبنی و پروتئین استان توسط عشایر تأمین می‌شود و در این میان هر فرد عشایر می‌تواند پروتئین مصرفی ۱۶ شهرنشین را تأمین کند.

وی افزود: ارزش ریالی تولیدات سالانه عشایر استان ۳۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و به لحاظ تولیدات مواد لبنی، پروتئینی و حتی صنایع‌دستی، عشایر اردبیل عملکرد شاخص‌تری به نسبت سایر مناطق کشور دارند.

مدیرکل امور عشایر استان با بیان اینکه مجموع تولیدات مواد لبنی و پروتئینی عشایر در سال متجاوز از ۱۸۰ هزار تن است، ادامه داد: تولیدات عشایر از مقبولیت و بازارپسندی برخوردار بوده و نیازمند حمایت است.

هنرمند با اذعان به اینکه ۸۰ هزار نفر عشایر شاهسون در شهرستان‌های بیله سوار، پارس‌آباد، گرمی، مشگین شهر و خلخال ساکن هستند، ادامه داد: عشایر استان ۱.۵ میلیون واحد دامی را در اختیار دارند.

وی متذکر شد: مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش تولیدات عشایر در دستور کار است تا بتوانیم تولیدات هر فرد عشایر را به تأمین‌کننده مواد پروتئینی مصرفی ۴۰ نفر ارتقا دهیم.

مدیرکل امور عشایر استان با تأکید به اینکه عشایر استان قابلیت افزایش تولیدات خود را دارند، اضافه کرد: تنها حمایت از این قشر می‌تواند به افزایش تولیدات لبنی و پروتئینی استان منجر شود.