بلر به سودان درباره مخالفت با استقرار نیروهای بین المللی در دارفور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، تونی بلر در تماس با عمر حسن البشیر اعلام کرد: در صورتی که سودان به تعهدات خود درباره پایان دادن به نا آرامی های دارفور عمل نکند؛ با واکنش جهانی روبرو می شود.

بلر گفت : دولت سودان باید به تعهدات خود در نشست آدیس آبابا عمل کند؛ در غیر این صورت باید منتظر واکنش جهانی در قبال این عمل خود باشد.

نخست وزیر انگلیس در این گفتگو درباره عواقب ادامه بحران دارفور هشدار داد.

یادآور می شود کوفی عنان،دبیر کل سازمان ملل متحد ، هفته گذشته پس از پایان نشست بین المللی در پایتخت اتیوپی اعلام کرده بود که سودان با استقرار و ماموریت نیروهایی از اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد در دارفور موافقت کرده و خارطوم تمام تلاشهای خود را برای فرو نشاندن بحران دارفور به کار خواهد بست، اما روند اتفاقات اخیر در دارفور حکایت از عمل نکردن سودان به تعهدات خود دارد.

بر همین اساس، بلر پیش از برقراری تماس با عمرالبشیر در کابینه انگلیس اعلام کرده بود که در صورت کوتاهی خارطوم از عمل به تعهدات خود، یک تصمیم جهانی برای مقابله با این بحران ها اتخاذ می شود.

بر اساس این گزارش بلر، اشاره ای به نحوه اقدام جهانی علیه سودان نکرده است. یادآور می شود بحران دارفور از 3 سال پیش آغاز شده که در اثر آن تا کنون 200 هزار غیر نظامی کشته و بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر آواره شده اند.

لازم به ذکر است هفته گذشته دولت سودان در نشست اتیوپی با اصل "عملیات مشترک" سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در راستای برقراری صلح در منطقه نا آرام دارفور در غرب این کشور موافقت کرده بود.