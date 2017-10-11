رسیدگی به نیاز های عام المنفعه جزو اولویت های شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی فیضی، سه شنبه شب در دیدار با شهروندان منطقه ۴ شهرداری مشهد اظهارکرد: رسیدگی به نیاز های عام المنفعه و احصاء آنها جزو اولویت های شورا و کمیسیون مناطق کم برخوردار و پیرامونی شهر مشهد است.

وی افزود: این مهم با همکاری و مشارکت مردم محقق خواهد شد زیرا برطرف شدن مشکلات و تسریع در پیشرفت امور نیازمند همراهی همه است و این مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد.

رئیس کمیسیون مناطق کم برخوردار و پیرامونی شورای شهر مشهد تصریح کرد: شورای پنجم شورایی است که متعلق به همه مردم شهر است و همه طبقات اجتماعی باید این شورا را از آن خود بدانند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: اجرای پروژه های مختلف در دستور کار شهرداری قرار دارد اما باید توجه داشت که منابع مالی شهرداری نیز محدود است و به همین دلیل مشکلات باید اولویت بندی و به تدریج حل کرد.

در ادامه این دیدار شهردار منطقه ۴ نیز در این نشست با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تسلیت به مناسبت ماه محرم، گفت: بسیار خرسندیم که شورای شهر مشهد نگاه ویژه ای به مناطق کم برخوردار دارند و برپایی چنین نشست هایی گواه بر این مدعاست.

سید کمال الدین شاهچراغی، این منطقه را را جزء مناطقی دانست که تراکم جمعیتی بالایی دارد و افزود: در هر هکتار از این منطقه ۱۹۰ نفر زندگی کنند که دوبرابر تراکم جمعیت شهر مشهد است.

وی با بیان اینکه ۲۸ درصد این منطقه بافت فرسوده است که ۵۰ درصد مردم در این بافت ساکن هستند، خاطرنشان کرد: شورای شهر در حوزه هایی که نیاز است حمایت های لازم را انجام دهد تا پیشرفت کار تسریع یابد.

شاهچراغی گزارشی از اقدامات انجام شده شهرداری در حوزه های مختلف مثل فضای سبز، جدول کشی خیابان ها، مجموعه آبی و غیره پرداخت و گفت: پارک ۴ هکتاری در پنجتن ۵۵ در حال اجرا شدن است که تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید؛ همچنین فضاهای در دسترس و امکان پذیر سطح منطقه نیز به فضای سبز تبدیل شده و خواهد شد.