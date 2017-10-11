به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص تعرفه های اینترنتی تلفن های همراه و ثابت، گفت: ساماندهی به تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این طرح کماکان در کمیسیون متشکل از نماینده دستگاه ها در جریان است.

جهرمی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و خروج بسته های اینترنتی از حالت حجمی از جمله محورهای این طرح است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به لفاظی های اخیر آمریکا عنوان کرد: سپاه هیچ فاصله‌ای با مردم ندارد، دولت تاکید دارد که سپاه در کنار ملت‌های مسلمان دنیاست، چه در افغانستان، یمن و سوریه؛ سپاه به یاری مردم مظلوم‌ دنیا شتافته است.

وی افزود: منظور دولت‌مردان آمریکا چیز پیچیده‌ای نیست که از سپاه عصبانی باشند، سپاه مورد حمایت مردم است. امیدوارم آنها این اشتباه را نکنند که نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مردم و دولت این گستاخی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.