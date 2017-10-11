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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۲

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد؛

تشکیل یگان حفاظت نیروی انتظامی در ۱۱ دستگاه دولتی 

تشکیل یگان حفاظت نیروی انتظامی در ۱۱ دستگاه دولتی 

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از تشکیل یگان حفاظت قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها، میراث فرهنگی، بنادر و دریانوردی، زمین و مسکن، جنگ ومراتع، محیط زیست، شهرداری تهران، انرژی اتمی و شیلات وگمرک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد شرفی روز چهارشنبه در ششمین روز از هفته نیروی انتظامی  درگردهمایی بزرگ یگان های حفاظت ورده های تابعه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی افزود: تعدادی از سازمان و وزارتخانه ها در این زمینه اعلام امادگی کرده اند و در جلسات این موضوع پیگیری می شوداز جمله وزارت بهداشت، نیرو، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، صدا و سیما، شهرداری زاهدان، شیراز و آستان قدس رضوی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: قرار بود نیروهای مسلح همه سازمان های دولتی در ناجا ادغام شود. سازمان های دلوتی از نظر داشتن گارد و یگان مسلح به سه قسمت تقسیم می شدند برخی سازمان ها گارد مصوب و برخی با استفاده از نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تعدادی را با عنوان مسلح جذب کرده اما سازمان مصوب نداشتند وبرخی دیگر حفاظت از اماکن و تاسیسات آن ها زا طریق ژاندارمری و شهربانی اداره می شد.

وی اضافه کرد: ناجا به دلیل گستردگی تمایل نشان نداده تا این سازمان ها در این نیرو ادغام شوند و صلاحیت جسمی و استخدامی با عضویت در نجا مشکل ود و این دلایل سبب شد تا ادغام انجام نشود در ماده ۱۸۷ برنامه توسعه کشور یگان های حفاظت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن در مجلس تصوویب شد و مقرر شد دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شود بعد از چند جلسه کارشناسی متعدد با همکاری و هدایت ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا وزارت کشور و سایر سازمان های دولتی و قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل ای یگان در ۷۹.۵.۴ به تصویب رسید.

وی گفت:  از آن تاریخ تا کنون با تلاش ستاد کل، ناجا و وزارت کشور این یگان ها تشکیل شده است و یگان ها عملکرد خوبی داشته اند از جمله رفع تصرف یک هزار هکتار از جنگ و مراتع، ۱۵۱۵ هکتار رفع تصرف اراضی  شد، قرص های روانگردان ۲۱۲هزار و ۴۴۸ مورد، حفاظت از نخبگان و محموله های هسته ای، پیشگیری از ۷۹۵ مورد قاچاق و خرید و فروش و حفاری غیر مجاز از عملکرد شاخص این یگان ها در بیش از سه هزار نقه مسئول تامین و حفاظت از اماکن طبقه بندی شده اموال منقول و غیرمنقول دولت هستند.

کد مطلب 4110701

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