تشکیل یگان حفاظت نیروی انتظامی در ۱۱ دستگاه دولتی 

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد شرفی روز چهارشنبه در ششمین روز از هفته نیروی انتظامی درگردهمایی بزرگ یگان های حفاظت ورده های تابعه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی افزود: تعدادی از سازمان و وزارتخانه ها در این زمینه اعلام امادگی کرده اند و در جلسات این موضوع پیگیری می شوداز جمله وزارت بهداشت، نیرو، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، صدا و سیما، شهرداری زاهدان، شیراز و آستان قدس رضوی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: قرار بود نیروهای مسلح همه سازمان های دولتی در ناجا ادغام شود. سازمان های دلوتی از نظر داشتن گارد و یگان مسلح به سه قسمت تقسیم می شدند برخی سازمان ها گارد مصوب و برخی با استفاده از نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تعدادی را با عنوان مسلح جذب کرده اما سازمان مصوب نداشتند وبرخی دیگر حفاظت از اماکن و تاسیسات آن ها زا طریق ژاندارمری و شهربانی اداره می شد.

وی اضافه کرد: ناجا به دلیل گستردگی تمایل نشان نداده تا این سازمان ها در این نیرو ادغام شوند و صلاحیت جسمی و استخدامی با عضویت در نجا مشکل ود و این دلایل سبب شد تا ادغام انجام نشود در ماده ۱۸۷ برنامه توسعه کشور یگان های حفاظت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن در مجلس تصوویب شد و مقرر شد دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شود بعد از چند جلسه کارشناسی متعدد با همکاری و هدایت ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا وزارت کشور و سایر سازمان های دولتی و قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل ای یگان در ۷۹.۵.۴ به تصویب رسید.

وی گفت: از آن تاریخ تا کنون با تلاش ستاد کل، ناجا و وزارت کشور این یگان ها تشکیل شده است و یگان ها عملکرد خوبی داشته اند از جمله رفع تصرف یک هزار هکتار از جنگ و مراتع، ۱۵۱۵ هکتار رفع تصرف اراضی شد، قرص های روانگردان ۲۱۲هزار و ۴۴۸ مورد، حفاظت از نخبگان و محموله های هسته ای، پیشگیری از ۷۹۵ مورد قاچاق و خرید و فروش و حفاری غیر مجاز از عملکرد شاخص این یگان ها در بیش از سه هزار نقه مسئول تامین و حفاظت از اماکن طبقه بندی شده اموال منقول و غیرمنقول دولت هستند.