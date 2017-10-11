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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

رئیس پلیس فتا استان سمنان:

زائران اربعین مراقب کلاهبرداری با ترفند صدور سریع ویزا باشند

زائران اربعین مراقب کلاهبرداری با ترفند صدور سریع ویزا باشند

سمنان - رئیس پلیس فتا استان سمنان، ضمن اشاره به ایام اربعین و ضرورت هوشیاری در برابر جاعلان، گفت: زائران اربعین مراقب کلاهبرداری با ترفند صدور سریع ویزا باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتظامی سمنان، محمد صادقی کاشان درباره صدور ویزای تقلبی بیان کرد: کلاهبرداری با ترفند صدور سریع ویزای اربعین در فضای مجازی این روزها رواج پیدا کرده که مردم باید هوشیار باشند و البته پلیس فتا با این تخلفات در هر سطحی که باشند برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: به تازگی مشاهده شده برخی افراد سودجو با طراحی صفحات‌ جعلی اینترنتی در قالب صدور سریع ویزای اربعین به سرقت اطلاعات بانکی و کلاه‌برداری از متقاضیان این سفر معنوی می‌پردازند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان ضمن هشدار به مجرمان سایبری، به زائران عتبات عالیات توصیه کرد تا برای ثبت‌نام به سایت اصلی سازمان حج و زیارت «سماح» مراجعه و از کپی کردن یا رفتن به لینک‌هایی که در سایت‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود خودداری کنند.

صادقی کاشان با اشاره به برخی ترفندهای کلاهبرداران در فضای مجازی از کاربران هم‌استانی خواست به ایمیل‌های ناخواسته و یا پیام‌هایی که تحت عنوان ثبت‌نام اربعین‌حسینی در شبکه‌های اجتماعی با عناوین جذاب و اغوا کننده دریافت می‌کنند، پاسخ ندهند.

کد مطلب 4110726

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