کاهش هزینه های شهروندان اهوازی با ایجاد شهر هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در جلسه شهر هوشمند با تاکید بر اینکه زیرساخت های اجرای این طرح در کلانشهر اهواز بر عهده یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور است، بیان کرد: تفاهم نامه همکاری شهر هوشمند اهواز بین شهرداری اهواز، استانداری خوزستان و این اپراتور در آبان ماه سال گذشته با هدف توسعه زیرساخت های ارتباطی شهری منعقد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون بعد از تحقیقات و بررسی های لازم، زیرساخت های این طرح در کلانشهر اهواز فراهم شده است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بخش مهمی از هزینه های شهری به ویژه برای شهروندان کاهش یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در قالب این تفاهم نامه مسائل مربوط به محیط زیست و آلودگی، حمل و نقل عمومی، آموزش شهروندی و مدیریت شهری گنجانده شده است، افزود: با داشتن شهر هوشمند، اداره شهر روان تر خواهد بود و علاوه بر کاهش هزینه ها، شاهد افزایش بهره وری بیشتر در زمینه خدمات رسانی به مردم خواهیم بود.

شریعتی یادآور شد: منابع مورد نیاز برای این پروژه توسط اپراتور تلفن همراه طرف قرارداد تامین می شود و این در حالی است که شهرداری می تواند در کنار آن به درآمد های پایدار مناسب دسترسی پیدا کند.

شریعتی با بیان اینکه به منظور راه اندازی و اجرای شهر هوشمند در کلانشهر اهواز تعداد ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم جذب شرکت های پیمانکار و همکار با اپراتور در زمینه تحقیقات و نرم افزار این پروژه شده اند، ادامه داد: مطمئنا با راه اندازی این طرح، تعداد قابل توجه ای از جوانان تحصیلکرده خوزستانی در این شرکت ها جذب و مشغول به کار می شوند.

وی بیان کرد: راه اندازی تاکسی های اینترنتی که کاملا ابتکاری و بدون کپی برداری از نسخه های خارجی فعالیت خود را در اهواز آغاز کرده اند، بخشی از زیر مجموعه شهر هوشمند محسوب می شوند.

استاندار خوزستان گفت: اهتمام دستگاه های اجرایی استان در راستای تحقق این تفاهم نامه قابل تقدیر بوده و دولت با تمام تلاش حمایت های خود را در راستای اجرای این پروژه ادامه خواهد داد.