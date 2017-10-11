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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

رئیس هیئت ورزش های همگانی کهگیلویه و بویراحمد:

سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در استان برگزار می شود

سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در استان برگزار می شود

یاسوج- رئیس هیئت ورزش های همگانی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری سه همایش بزرگ پیاده روی خانواده با حضور شبکه سوم سیما در استان خبر د اد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد علی رهامی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون و همچنین حمایت ها و پیگیریهای علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سه همایش بززگ پیاده روی خانواده در شهرهای گچساران، یاسوج و کهگیلویه  برگزار خواهد شد.

رهامی در رابطه با  زمان برگزاری این همایشها بیان داشت: در آذرماه سال جاری در شهر گچساران، بهمن ماه در یاسوج و در اسفندماه در یکی از شهرهای کهگیلویه  و با حضور شبکه سوم سیما، این همایش ها برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان گفت: امید است همچون همایش های بزرگ پیاده روی خانواده که در شهرهای محتلف استان برگزار شد، این سه همایش نیز با حضور گسترده مردم ورزش دوست استان برگزارشود.

کد مطلب 4110756

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