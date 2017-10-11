سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رهامی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون و همچنین حمایت ها و پیگیریهای علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سه همایش بززگ پیاده روی خانواده در شهرهای گچساران، یاسوج و کهگیلویه برگزار خواهد شد.

رهامی در رابطه با زمان برگزاری این همایشها بیان داشت: در آذرماه سال جاری در شهر گچساران، بهمن ماه در یاسوج و در اسفندماه در یکی از شهرهای کهگیلویه و با حضور شبکه سوم سیما، این همایش ها برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان گفت: امید است همچون همایش های بزرگ پیاده روی خانواده که در شهرهای محتلف استان برگزار شد، این سه همایش نیز با حضور گسترده مردم ورزش دوست استان برگزارشود.