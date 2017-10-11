به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان‌های کشور که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه قرآن نور، معرفت، شفا، اندرز، پنددهنده و شفاعت کننده است، اظهار کرد: با توجه به بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شکل‌گیری جامعه بر اساس قرآن، باید درک و تدبر درآیات قرآن وجود داشته باشد.

استاندار البرز ادامه داد: اگر قرآن کریم در زندگی جاری و ساری باشد موجب اصلاح سبک زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان می‌شود.

نجفی گفت: عالمان، مسئولیت خطیری در آگاهی بخشی به جوانان و بطن جامعه دارند.

استاندار البرز اضافه کرد: بدون شک توجه و تدبر در قرآن کاهش آسیب‌های اجتماعی را همراه خواهد داشت.