به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استانهای کشور که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه قرآن نور، معرفت، شفا، اندرز، پنددهنده و شفاعت کننده است، اظهار کرد: با توجه به بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شکلگیری جامعه بر اساس قرآن، باید درک و تدبر درآیات قرآن وجود داشته باشد.
استاندار البرز ادامه داد: اگر قرآن کریم در زندگی جاری و ساری باشد موجب اصلاح سبک زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان میشود.
نجفی گفت: عالمان، مسئولیت خطیری در آگاهی بخشی به جوانان و بطن جامعه دارند.
استاندار البرز اضافه کرد: بدون شک توجه و تدبر در قرآن کاهش آسیبهای اجتماعی را همراه خواهد داشت.
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