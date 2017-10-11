به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان‌های کشور که به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است، اظهار کرد: امید است این نشست منشأ آثار، برکات و خدمات به قرآن کریم و مردم باشد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه در ایام عزاداری امام حسین (ع) هستیم، گفت: امام حسین (ع) مظهر تمام ویژگی‌های انسانی و الهی است، در نگاهی به زندگی آن شخصیت بزرگ مجموعه‌ای از معارف و فضایل را می‌توان دید.

وی با تأکید بر اینکه عاشورا در مباحث فقه، معرفتی، عرفان و اقتصاد با دریایی از معانی و ارزش همراه است، گفت: موضوع انس با قرآن، دعا، نماز و اتحاد ازجمله ویژگی‌های امام حسین (ع) است که بارز بوده به‌طوری‌که در شب عاشورا می‌خواهد مدتی را برای تلاوت قران سپری کند.

به گفته خطیب جمعه کرج آیات متعددی وجود دارد که توسط امام حسین (ع) تفسیر شده و در بیانات متعدد که از فضایل قرآن گفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری با تأکید بر اینکه مطالبی که در این نشست‌ها بیان می‌شود معمولاً خوب است، گفت: در این حوزه نیازمند دقت عمل هستیم زیرا کارهای پراکنده به ضرر قرآن است.

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات مشارکتی باید دقیق‌تر گرفته شود تا چهره شهر و نهادها بر اساس قرآن طراحی شود، گفت: قابل‌قبول نیست که مدیران جامعه قرآنی حقوق نجومی بگیرند و مسئولان ارشد به‌صراحت دروغ بگویند و وعده کذب دهند، بدانیم هر چه این امور بیشتر شود کوتاهی در امور نیز بیشتر خواهد شد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه باید وضعیت قرآنی کشور بررسی شود تا میزان تحقق اهداف موردنظر در این زمینه مشخص شود، گفت: ائمه جمعه محور خطبه‌های خود را تفسیر قرآن قرار دهند.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه تولید فیلم‌ها و عکس‌های قرآنی تأثیر بسزایی در جامعه دارد، گفت: باید بستری فراهم شود که جامعه با قرآن آمیخته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه مدیران کشور که مسئولیتی بر عهده می‌گیرند باید قرآنی باشند، گفت: همچنین ضرورت دارد اطلس قرآنی استان‌ها ترسیم شود ولی موانعی سر این راه قرار دارد.