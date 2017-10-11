زنگ عاطفه ها در مدارس آران و بیدگل به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، آئین نمادین نواخته شدن زنگ جشن عاطفه ها با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در مدرسه ابتدایی دخترانه شهید خادمپور برگزار شد.

در این آیین دانش آموزان با اجرای برنامه های مختلف و با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی خود به کمک دانش آموزان بی بضاعت شتافتند.

فرماندار آران و بیدگل در این آیین اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند و انجام فعالیت‌های فرهنگی به عنوان یک فرهنگ در بین جامعه و دانشآموزان نهادینه شود.

ابوالفضل معینی نژاد افزود: جشن عاطفه ها برای ترویج فرهنگ انفاق و کمک به همنوعان در جامعه برگزار شده و انتظار می‌رود که دانش آموزان و والدین آنها این فرهنگ اسلامی را در خانواده‌ها خود نیز نهادینه کنند.

وی با اشاره به سفارش و تاکید دین اسلام بر توجه جدی به مسئله کمک و یاری به هم نوعان تصریح کرد: جشن عاطفه‌ها مراسمی برای ترویج سنت انفاق در جامعه و گسترش حس نوع دوستی بوده و یکی از سنت‌های حسنه در دین مبین اسلام است.

فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: فرهنگ انفاق یکی از مهمترین ارکان دین اسلام است که در دل هر فرد مسلمانی نهادینه شده و با نواختن زنگ عاطفه‌ها می توان برای گسترش این سنت حسنه اقدام کرد و در دانش آموزان به عنوان افراد تاثیر گذار جامعه جرقه ای مثبت ایجاد کرد.