به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در قالب این شیوه مسافران از درون تونلی که آکواریوم مجازی نام گرفته می گذرند و دوربین های نصب شده در این تونل چهره آنها را بدون ایجاد مزاحمت اسکن می کند.

این آکواریوم مجازی که شبیه به یک تونل است مجهز به ۸۰ دوربین است که می توانند چهره و ویژگی های عنبیه چشم مسافر را در حین راه رفتن وی به طور کامل اسکن کنند.

برای اینکه مسافر در زمان قدم زدن در این تونل سرگرم شود، بر روی دیواره آن تصاویر جذابی از چشم اندازهای طبیعی به نمایش درمی آید. پس از طی مسیر در این تونل در صورتی که مسافر مشکل خاصی نداشته باشد، پیام سفر خوبی داشته باشید برای وی پخش می شود. اما اگر مورد خاصی شناسایی شود علامت قرمز برای بررسی های بیشتر وی نمایش داده می شود.

مزیت حضور در این تونل مخفی شدن دوربین های کنترلی و همین طور افزایش کیفیت اسکن چهره است. علاوه بر این از خسته شدن مسافران نیز جلوگیری می شود.

قرار است استفاده از این تونل در فرودگاه دوبی تا قبل از پایان تابستان سال ۲۰۱۸ در ترمینال سه آن آغاز شود. این کار در مورد دیگر ترمینال ها از سال ۲۰۲۰ آغاز می شود. انتظار می رود تعداد مسافرانی که سالیانه از فرودگاه دوبی استفاده می کنند تا سال ۲۰۲۰ به ۱۲۴ میلیون نفر برسد و لذا استفاده از شیوه های جدید برای افزایش راحتی مسافران ضروری است.