داوری آثار اردوی کارگاهی روایت فتح/ عکاس خبرگزاری مهر تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوری آثار کارگروه عکاسی از سفر عکاسان به خراسان شمالی که توسط گروه عکس بنیاد فرهنگی روایت فتح در اواخر تابستان امسال برگزار شده بود با حضور تعدادی از عکاسان انجام شد.

گروه عکس بنیاد فرهنگی روایت فتح که پیش از این با نام انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس شناخته می‌شد، سفری جهادی برای عکاسان خبری و هنری را در شهریور ماه تدارک دید تا با حضور در مناطق مختلف کشور علاوه بر بازنمایی محرومیت در این مناطق ظرفیت های آن را نیز به تصویر بکشند. در آستانه‌ پاییز ۹۶ این گروه به همراه ۳۲ تن از عکاسان به خراسان شمالی سفر کرد تا از ظرفیت ها و محرومیت های این منطقه عکاسی کنند.

عصر روز گذشته سه شنبه ۱۸ شهریور طی مراسمی در مجتمع اسوه، آثار این عکاسان به داوری چهره های عکاسی کشور گذاشته شد و رئوف شهبازی، مجیدحامد حق دوست و پیمان حمیدی پور به عنوان برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حاشیه این مراسم عکاسان حاضر در این اردوی کارگاهی با اشاره به فرصت هایی که برای بازنمایی توانمندی ها و همچنین نشان دادن محرومیت مناطق مرزی نشین طی این دوره کارگاهی به دست آمده بود، ابراز امیدواری کردند آثارشان بتواند تصمیم سازان و مسئولان کشور را از شرایط موجود در خراسان شمالی مطلع کند.

اردوی کارگاهی خراسان شمالی در ادامه اردوهای عکاسی گروه عکس روایت فتح از مناطق مرزی نشین در اواسط شهریور ماه برگزار شد.