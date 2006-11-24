آمریکا از ترورهای لبنان برای پیشبرد سیاستهای منطقه ای خود سوء استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه لبنانی النهار در تحلیلی به قلم" جلال بو شعبیب فرحی " نوشت : پس از ترور شخصیت هایی نظیر رفیق حریری نخست وزیر اسبق( دربهمن 2005)، سمیر قصیر خبرنگار ضد سوری در ژوئن 2005 ، جرج حاوی دبیر کل سابق حزب کمونیست ، جبران توینی روزنامه نگار و نماینده مخالف سوریه در مهر 2005، این بارپیرجمیل وزیر صنایع به لیست افراد ترور شده دراین کشور اضافه شد .

وی افزود : این اقدامات نه تنها سبب ایجاد فضای خفقان سیاسی در میان لبنانیها و مسئولان سیاسی کشورشده است، بلکه باریگر روابط میان لبنان و سوریه را تیره و تاریک کرد؛ به ویژه اینکه سعد الحریری رهبر گروه اکثریت پارلمان لبنان بعد از حادثه ترور، مستقیما سوریه را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد.

به اعتقاى این کارشناس، متاسفانه ترور وزیر کابینه سنیوره در زمانی صورت گرفت که لبنان و منطقه درشرایط بسیار سختی به سر می برند، زیرا این درحالی است که همه منتظر ساعت سرنوشت سازروند سیاسی بین دولت و مخالفان بودند تا ببیند دولت سنیوره چگونه با تحرک مردمی وعده داده شده از سوی حزب الله و طرفدانشان تعامل خواهد کرد.

شعبیب اضافه کرد: از این رو لازم است تمام گروههای سیاسی اکنون در اتهام زدن به یکدیگر شتاب نکنند و درحال حاضر بهتر است مردم خویشتنداری خود را حفظ کنند و مسئولیت خود را هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ قانونی برعهده بگیرند تا قانون اجرا شود و زمینه برای انجام تحقیقات جهت شناسایی عاملان ترورجنایت و نیز سپردان عاملان جنایت به دستگاه عدالت فراهم شود .

این کارشناس لبنانی یاد آورشد : اما اگر اتهام زدن دراینجا وآنجا به کشورها و یا افراد صورت گیرد؛ هیچ فایده ای نخواهد داشت لذا بهتر است با تعقل و آرام کردن مردم، جلوی فتنه های داخلی گرفته شود، زیرا فتنه و آشوب عواقب و پیامدهای خطرناکی برای آینده لبنان خواهد داشت .

وی افزود : ما دیدیم که چگونه برخی از جوانان لبنانی پس ازحادثه ترورجمیل به خیابانها ریختند و عکس های سرلشگر میشل عون نماینده مسیحی پارلمان لبنان را به آتش کشیدند که این اقدام ها نشانگر شکاف میان طرفداران وی و معارضان است که این زنگ خطروقوع یک فاجعه خطرناک را درلبنان به صدا در آورده که در صورت وقوع این فاجع،ه توده مردم به خیابانها خواهند ریخت .

شعیبب تصریح کرد : ترور نماینده و وزیر مسیحیان مارونی در کابینه فواد سنیوره باردیگر سنیاریوهای مشابه اتفاق افتاده در سال 1957 را در ذهنها یاد آوری کرد در آن زمان آتش فتنه داخلی در لبنان شعله ور شد و همه را در برگرفت.



به نظر می رسد تمام رهبران سیاسی لبنان خطرات ناشی از فتنه داخلی در آینده لبنان را درک می کنند؛ کما اینکه ترور وزیران و نمایندگان به نفع هیچ کس در لبنان نیست و این گونه اقدامات در درجه اول به سود دشمنان لبنان و درراس آنها به سود رژیم اسرائیل است .

به گزارش مهر، این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر آمریکا طبق معمول از این نوع ترورها سو استفاده سیاسی می کند بدین طریق که به طورضمنی سوریه و ایران و حزب الله را به دست داشتن در این حوادث متهم می کند و مدعی می شود که این دو کشور به همراه حزب الله برای سرنگونی و کودتا علیه دولت قانونی لبنان تلاش می کنند .

این اقدام در زمانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد،طرح تشکیل دادگاه بین المللی مربوط به تحقیق درباره ترور رفیق حریری را تصویب کرده است و به نظر می رسد این دادگاه گسترش یابد و تمام افراد ترور شده طی دو سال گذشته را شامل شود .

وی ابراز عقیده کرد: البته بیم از این می رود که اسامی افراد دیگری در لیست تروها اضافه شوند؛ به ویژه اینکه دولت لبنان اخیرا اعلام کرده که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد برخی از نمایندگان و وزیران دولت سنیوره هدف ترور هستند .

به اعتقاد این کارشناس، در این شرایط لبنان اکنون نیاز به آرامش اوضاع و به کارگیری تلاش همه طرفهای سیاسی و نیز نشستن در پای میز مذاکرات برای انجام گفتگوهای ملی و یافتن راه حلی برای خروج از بحران کنونی دارد .

شعبیب درپایان عنوان داشت : کسانی که در جنایت ترورهای سیاسی دست دارند؛روزی به دستگاه عدالت سپرده می شوند، اماهم اکنون آنچه که مهم است درنظر گرفتن مصلحت لبنان و تلاش برای ایجاد لبنانی قوی و قانونی و به دور از هرگونه خشونت و درگیری طائفه ای است و ما به کسانی که جان خودشان را فدای مصلحت این کشور می کنند؛ احترام می گذاریم .