به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال به‌طور متوسط روزانه ۶۰ گردشگر خارجی مسلمان و غیر مسلمان از حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع) در آران و بیدگل بازدید کردند، گفت: مجله فرانسوی تراول، این امامزاده را به عنوان چهل و هشتمین نقطه با ارزش و دیدنی دنیا معرفی کرده بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه حجت‌الاسلام ولی‌الله روان درباره بازدید گردشگران خارجی از حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال به طور متوسط روزانه ۶۰ گردشگر خارجی مسلمان و غیر مسلمان از حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) بازدید کردند.

وی افزود: حضور راهنمایان گردشگری ۳۹ کشور جهان در قالب کنوانسیون ۲۰۱۷ طی بهمن سال گذشته به این آستان مقدس، موجب رشد فزاینده ورود گردشگران خارجی به این امامزاده شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: به تصویر کشیدن این امامزاده در رسانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی خارجی نقش زیادی در معرفی آستان داشت به‌طوریکه مجله فرانسوی تراول، امامزاده را به عنوان چهل و هشتمین نقطه با ارزش و دیدنی دنیا معرفی کرده بود.

حجت‌الاسلام روان تاکید کرد: بازدید گردشگران خارجی از این امامزاده در دهه نخست محرم امسال نیز ۱۰۰ درصد افزایش داشت که نتیجه تبلیغات و برنامه‌ریزی‌های گسترده برای رونق گردشگری مذهبی است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی برای تبدیل این آستان مقدس به قطب گردشگری مذهبی کشور در حال تدوین است که در آینده‌ای نزدیک نیز اجرایی می‌شود.