پذیرش 500 هزار دانشجو در کنکور سراسری 86 / پذیرش 300 هزار دانشجو در کنکور 86 دانشگاه آزاد

دکتر "حسن خالقی " - معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان پذیرش داوطلبان در کنکور 86 افزود: در کنکور سراسری سال آینده 120 هزار دانشجو در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه های وزارت علوم پذیرش می شوند که این رقم در مقایسه با سال جاری 20 درصد رشد خواهد داشت.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور اضافه کرد: پیش بینی می شود ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور از طریق کنکور سراسری 86، دویست هزار نفر و از طریق دوره های فراگیر 50 هزار نفر باشد.

وی ادامه داد: در کنکور سال آینده، دانشگاه های غیرانتفاعی حداقل 150 هزار دانشجو می پذیرند و برای سایر پذیرش ها نیز 30 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

خالقی افزود: بدین ترتیب سال آینده از طریق کنکور سراسری 500 هزار دانشجو پذیرفته می شوند که این میزان نسبت به سال جاری 25 درصد رشد خواهد داشت. همچنین از طریق دوره های فراگیر 50 هزار دانشجو پذیرش می شوند.

وی به میزان پذیرش در دانشگاه جامع علمی کاربردی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود در دوره های ترمی و پودمانی دانشگاه جامع نیز 100 هزار دانشجو پذیرفته شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: همچنین از طریق آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم و ارتقاء معلم نیز 100 هزار نفر پذیرش می شوند.

وی در خصوص میزان پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده گفت: در دوره های بدون آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد که دو نوبت پذیرش در سال دارند، پذیرش 100 هزار دانشجو و در آزمون دانشگاه آزاد نیز پذیرش در حدود 300 هزار دانشجو پیش بینی می شود.

وی تأکید کرد: بدین ترتیب سال آینده با پذیرش یک میلیون و 200 هزار دانشجو در کل نظام آموزش عالی کشور مواجه خواهیم بود.