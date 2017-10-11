طلاب باید به علم آموزی توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج فقه که قبل از ظهر چهارشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰ سال از عمر انقلاب می‌گذرد، گفت: انقلاب اسلامی به دنبال اسلام واقعی است و همین باعث شده دشمنان زیاد و دوستان کمی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تبلیغات دشمنان و ماهواره‌ها علیه شیعه و جمهوری اسلامی، اظهار داشت: با وجود همه مشکلات و دشمنی‌ها نظام همچنان پابرجاست زیرا امام عصر(عج) بر این نظام نظر داشته و برای شیعیان دعا می‌کند.

این استاد برجسته حوزه به امنیت در کشور اشاره و با تأکید بر اینکه این امنیت هم در سایه دعای ولیعصر(عج) است، تأکید کرد: طلاب هم باید به درس خود اهتمام ویژه داشته و به آن توجه کنند و حتی لازم است از سفرهای غیر ضروری برای درس خود پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: قبل از آغاز کلاس مطالعه داشته باشید و با تشکیل گروه‌ها و حلقه‌های مباحثه درس‌های قبل را مرور کنید تا بتوانید پیشرفت سریعتری داشته باشید.

آیت الله سبحانی افزود: سرباز خوب برای امام زمان(عج) بودن به دانش و علم نیاز دارد و برای حفظ نظام هم شده باید حوزه علمیه در علم قوی باشد و فقیه و علامه و طلبه با معلومات و علم زیاد تربیت کند.